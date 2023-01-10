Анна Минькова: 2023 год объявлен Годом педагога и наставника
Об этом вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала в соцсетях.
По ее словам, Год педагога и наставника для отрасли — это ответственность и пристальное внимание к реализации проектов.
В 2023 году планируют ввести 23 новых детсада и 20 школ, а также капитально отремонтировать и оснастить 20 школ. Еще в 43 учреждениях проведут текущий ремонт, а в 12 приведут в порядок спортзалы.
Кроме того, продолжается поддержка педагогов — по программе «Земский учитель» в сельские школы планируют привлечь 124 специалиста. Также отрабатывают заявки учителей на 1 млн рублей для первоначального взноса по ипотеке. Сохранятся выплаты за классное руководство, а к новому учебному году более 30 тыс. учителей получат доплату по 5 тыс. рублей.
«Вводим и новую меру поддержки — по 500 тыс. рублей выплатим победителям федеральных этапов конкурсов профессионального мастерства и по 350 тыс. — призерам и лауреатам. Премии станут хорошей мотивацией для педагогов», — написала Анна Минькова в Telegram.
Читайте также: в 2023 году на Кубани завершат строительство 102 социальных и инженерных объектов.
- Жильцы дома на Зиповской рассказали о лифте, который чуть не сорвался с пассажиркой внутри
- Мужчины устроили драку в ТЦ и разбили витрины в Сочи. Видео
- Суд продлил содержание под стражей родителей убитого 5-летнего ребенка в Краснодаре
- Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
- Подземный переход в центре Краснодара открыли после устранения аварии на теплосетях
- Более 1 тыс. детей родились с начала года в Краснодарском крае