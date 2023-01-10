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Анна Минькова: 2023 год объявлен Годом педагога и наставника

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anna-minkova-2023-god-obyavlen-godom-pedagoga-i-nastavnika
Анна Минькова: 2023 год объявлен Годом педагога и наставника
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала в соцсетях.

По ее словам, Год педагога и наставника для отрасли — это ответственность и пристальное внимание к реализации проектов.

В 2023 году планируют ввести 23 новых детсада и 20 школ, а также капитально отремонтировать и оснастить 20 школ. Еще в 43 учреждениях проведут текущий ремонт, а в 12 приведут в порядок спортзалы.

Кроме того, продолжается поддержка педагогов — по программе «Земский учитель» в сельские школы планируют привлечь 124 специалиста. Также отрабатывают заявки учителей на 1 млн рублей для первоначального взноса по ипотеке. Сохранятся выплаты за классное руководство, а к новому учебному году более 30 тыс. учителей получат доплату по 5 тыс. рублей.

«Вводим и новую меру поддержки — по 500 тыс. рублей выплатим победителям федеральных этапов конкурсов профессионального мастерства и по 350 тыс. — призерам и лауреатам. Премии станут хорошей мотивацией для педагогов», — написала Анна Минькова в Telegram.

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