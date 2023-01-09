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В 2023 году на Кубани завершат строительство 102 социальных и инженерных объектов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-na-kubani-zavershat-stroitelstvo-102-sotsialnyh-i-inzhenernyh-obektov
В 2023 году на Кубани завершат строительство 102 социальных и инженерных объектов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В списке объектов 20 школ, 23 детсада, 9 поликлиник, 11 центров единоборств, спорткомплексы и спортзалы.

Кроме того, планируют достроить ряд объектов инженерной инфраструктуры, включая Троицкий, Таманский и Ейский водоводы. Об этом 9 января на совещании рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы смогли достичь рекордных объемов строительства социальной и инженерной инфраструктуры. Таких масштабов в истории края еще не было. Важно достроить все, что начали. Дальше нам предстоит только наращивать темпы работ. В 2023 году в крае приступим к возведению еще 30 школ, 23 детсадов, 35 спортивных объектов и 46 учреждений здравоохранения», — сказал Кондратьев.

Он также сообщил, что одним из приоритетных проектов текущего года станет строительство реабилитационного центра в станице Динской.

«Центр нужен нашим ребятам, которые защищают интересы страны в зоне специальной военной операции. В нем военнослужащие будут восстанавливать силы, проходить необходимую реабилитацию. Уверен, учреждение будет востребовано. Необходимо как можно быстрее закончить его строительство», — сказал губернатор.

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов сообщил, что в разных городах и районах Кубани в этом году приступят к возведению свыше 100 социальных и инженерных объектов.

«Также приступаем к строительству 29 объектов коммунальной инфраструктуры. Кроме того, продолжим работу по обеспечению инженерной инфраструктурой участков для многодетных семей», — сказал Власов.

Кондратьев подчеркнул, что в текущем году предстоит утвердить новые генпланы Новороссийска, Сочи и Туапсинского района. Еще одна стратегическая задача — закрыть вопрос обманутых дольщиков, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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