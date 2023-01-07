Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Строительство проблемного ЖК «На Магистральной» завершают в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-problemnogo-zhk-na-magistralnoj-zavershayut-v-krasnodare
Строительство проблемного ЖК «На Магистральной» завершают в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С просьбой помочь в завершении работ к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обращались дольщики во время «Прямой линии».

ООО «СК Мегаполис» должен был сдать третий литер ЖК «На Магистральной» в декабре 2020 года. Однако работы остановили, когда дом был готов на 80%. Порядка 600 дольщиков ждут свои квартиры.

Федеральный Фонд развития территорий принял решение достроить ЖК. Работы стартовали в декабре прошлого года. В настоящее время рабочие утепляют фасад, проводят электромонтажные работы, оштукатуривание. Сдача дома запланирована на третий квартал текущего года.

Также с просьбой помочь в завершении строительства к главе Кубани обращались дольщики ЖК «Семь вершин» и «Мир». Два литера ЖК «Семь вершин» достроили в апреле прошлого года.

В пяти литерах ЖК «Мир» заключено 753 договора участия в долевом строительстве на 1 тыс. 58 квартир. В настоящее время готовность домов составляет от 7% до 65%. Жилой комплекс также находится в работе у федерального Фонда.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева состоится 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Также посмотреть ее можно будет на странице администрации Краснодарского края в ВКонтакте.

Задать вопросы губернатору можно по многоканальному телефону +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 600 обращений.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
  2. Женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. Новый глава департамента информполитики Краснодара доставил партию спецгруза в ДНР
  5. Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
  6. На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 600 обращений
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях