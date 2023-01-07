Строительство проблемного ЖК «На Магистральной» завершают в Краснодаре

С просьбой помочь в завершении работ к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обращались дольщики во время «Прямой линии».

ООО «СК Мегаполис» должен был сдать третий литер ЖК «На Магистральной» в декабре 2020 года. Однако работы остановили, когда дом был готов на 80%. Порядка 600 дольщиков ждут свои квартиры.

Федеральный Фонд развития территорий принял решение достроить ЖК. Работы стартовали в декабре прошлого года. В настоящее время рабочие утепляют фасад, проводят электромонтажные работы, оштукатуривание. Сдача дома запланирована на третий квартал текущего года.

Также с просьбой помочь в завершении строительства к главе Кубани обращались дольщики ЖК «Семь вершин» и «Мир». Два литера ЖК «Семь вершин» достроили в апреле прошлого года.

В пяти литерах ЖК «Мир» заключено 753 договора участия в долевом строительстве на 1 тыс. 58 квартир. В настоящее время готовность домов составляет от 7% до 65%. Жилой комплекс также находится в работе у федерального Фонда.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева состоится 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Также посмотреть ее можно будет на странице администрации Краснодарского края в ВКонтакте.

Задать вопросы губернатору можно по многоканальному телефону +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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