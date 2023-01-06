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На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 600 обращений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-pryamuyu-liniyu-veniamina-kondrateva-postupilo-svyshe-600-obrashhenij
На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 600 обращений
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За первые сутки на «Прямую линию» поступило 629 обращений. Из них 521 вопросов направили через чат-бот в Telegram, 106 — по многоканальному телефону и еще два через «Госуслуги».

В числе наиболее популярных тем: вопросы ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство, а также достройка проблемных домов.

Губернатор Краснодарского края ответит на вопросы 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Трансляцию также можно будет увидеть на станице администрации края в ВКонтакте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», направить свой вопрос губернатору можно по многоканальному телефону администрации Краснодарского края +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги».

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