На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 600 обращений
Общество
06.01.2023 15:24
За первые сутки на «Прямую линию» поступило 629 обращений. Из них 521 вопросов направили через чат-бот в Telegram, 106 — по многоканальному телефону и еще два через «Госуслуги».
В числе наиболее популярных тем: вопросы ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство, а также достройка проблемных домов.
Губернатор Краснодарского края ответит на вопросы 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Трансляцию также можно будет увидеть на станице администрации края в ВКонтакте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», направить свой вопрос губернатору можно по многоканальному телефону администрации Краснодарского края +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги».
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