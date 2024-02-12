Звание Почетного гражданина Краснодара присвоили шести горожанам

Торжественное мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, прошло 12 февраля в Муниципальном концертном зале.

Мэр столицы Кубани Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко вручили более 40 краевых и городских наград заслуженным жителям Краснодара.

«Именно в этот знаковый день с председателем Гордумы Верой Федоровной Галушко вручили медали «За заслуги» и главную городскую награду — памятные знаки «Почетный гражданин Краснодара». Они вручаются только тем, благодаря кому столица Кубани процветает и становится лучше с каждым днем. Их трудом мы гордимся», — сказал Евгений Наумов.

Звание «Почетный гражданин города Краснодара» присвоили шести горожанам. Среди них — министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, заслуженный работник здравоохранения Кубани, главный врач Роддома Краснодара Александр Сторожук, кандидат технических наук, заслуженный экономист Кубани Гарри Тубис, зампредседателя Президиума городского отделения краевого народно-патриотического движения «Отечество» (Кондратенко) Геннадий Лошкарев.

Также 21 краснодарцу вручили памятные медали «За заслуги» и еще 15 — Почетные грамоты города. В числе награжденных — медики, педагоги, ученые, инженеры, экономисты, спортсмены, общественники.

Благодарность губернатора Краснодарского края за большой личный вклад в развитие региона объявили директору предприятия «МехПромСтройСпец-Маш» Вячеславу Лазареву.

Мэр Краснодара и председатель Гордумы поздравили присутствующих с Днем освобождения Краснодара. В завершении торжественного мероприятия состоялся концерт с участием творческих коллективов города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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