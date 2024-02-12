В Краснодаре 3 тыс. человек приняли участие в шествии с Георгиевской лентой

Патриотическая акция, посвященная 81-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, прошла 12 февраля в микрорайоне Гидростроителей.

Участники акции растянули Георгиевскую ленту длиной 1,2 км и пронесли ее по улице имени Мачуги. Шествие стартовало от порога школы № 52 в направлении сквера Пограничников к памятнику «Защитникам рубежа Отечества — пограничникам». Его сопровождали гимны города, Кубани, России и песни военных лет.

«С самого утра в Краснодаре проходят памятные мероприятия. В их организации принимают участие дети и молодежь. И это самое главное. Мы помним о героях и их подвигах», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram.

Инициаторами акции стали школьники микрорайона Гидростроителей. Участниками акции стали ученики и педагоги школ № 52, 60, 61, 57, 58, 69 и 70, а также родители школьников. Впервые акцию с Георгиевской лентой провели в 2017 году. С тех пор она проводится каждый год, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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