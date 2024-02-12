Кондратьев: время оккупации стало самым трагичным за всю историю Краснодара

Краевой центр находился под оккупацией немецких захватчиков 186 дней — с 9 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что за полгода оккупации в городе погибли более 13 тыс. мирных жителей. Немецкие захватчики сильно разрушили городскую и промышленную инфраструктуры.

«Время оккупации стало самими трагичными за всю историю города: гитлеровцами и их пособниками проводились карательные акции, применялись машины смерти», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что после освобождения город постепенно возвращали к обычной жизни ценой неимоверных усилий.

Решающий бой за освобождение Краснодара прошел 12 февраля 1943 года на пересечении нынешний улиц Красной и Гимназической. Бойцы Красной армии водрузили знамя Победы на здание крайкома, где ранее находилась гостиница «Централь».

В честь 81-годовщины освобождения Краснодара на этом месте прошла традиционная реконструкция боя между советскими и немецкими солдатами.

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