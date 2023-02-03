Зубные щетки, одежда и батарейки: 4,6 млн единиц контрафакта выявили за год на юге России

В 2022 году органы Южного таможенного управления выявили 4,6 млн единиц контрактной продукции. Это на 3 млн больше, чем в 2021 году.

Всего возбудили 107 дел. Основные товары, которые пытались контрафактом ввезти в Россию, — товары легкой промышленности, в том числе подделки крупных спортивных брендов. Также таможенники выявили крупные партии поддельных батареек и зубных щеток известных производителей.

Кроме того, в страну пытались ввезти этикетки для алкогольной продукции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного таможенного управления.

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