Зубные щетки, одежда и батарейки: 4,6 млн единиц контрафакта выявили за год на юге России
Общество
03.02.2023 12:20
В 2022 году органы Южного таможенного управления выявили 4,6 млн единиц контрактной продукции. Это на 3 млн больше, чем в 2021 году.
Всего возбудили 107 дел. Основные товары, которые пытались контрафактом ввезти в Россию, — товары легкой промышленности, в том числе подделки крупных спортивных брендов. Также таможенники выявили крупные партии поддельных батареек и зубных щеток известных производителей.
Кроме того, в страну пытались ввезти этикетки для алкогольной продукции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного таможенного управления.
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