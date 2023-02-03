Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Зубные щетки, одежда и батарейки: 4,6 млн единиц контрафакта выявили за год на юге России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zubnye-shhetki-odezhda-i-batarejki-4-6-mln-edinits-kontrafakta-vyyavili-za-god-na-yuge-rossii
Зубные щетки, одежда и батарейки: 4,6 млн единиц контрафакта выявили за год на юге России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В 2022 году органы Южного таможенного управления выявили 4,6 млн единиц контрактной продукции. Это на 3 млн больше, чем в 2021 году.

Всего возбудили 107 дел. Основные товары, которые пытались контрафактом ввезти в Россию, — товары легкой промышленности, в том числе подделки крупных спортивных брендов. Также таможенники выявили крупные партии поддельных батареек и зубных щеток известных производителей.

Кроме того, в страну пытались ввезти этикетки для алкогольной продукции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного таможенного управления.

Читайте также: четыре машины с контрабандными сигаретами задержали на таможне в Сочи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
  5. Выбежавшего на горнолыжную трассу в Красной Поляне быка вернули хозяину
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях