Четыре машины с контрабандными сигаретами задержали на таможне в Сочи

За последнюю неделю сотрудники таможенного поста МАПП Адлер задержали четыре автомобиля, в которых из Абхазии пытались нелегально провезти в общей сложности 302 блока сигарет. Это 33 тыс. 400 штук.

При проверке автомобиля Ford GALAXY нелегальный товар нашли под обшивкой дверей, сиденьями и под обшивкой колесной арки. Кроме того, сигареты обнаружили и в дополнительном бензобаке, находившемся в скрытом люке в багажнике. Всего из тайников извлекли 100 блоков сигарет — 20 тыс. штук.

Водитель ВАЗ-2107 пытался провезти сигареты в полости спинок и под ковриками сидений, а также под капотом автомобиля. В этой машине таможенники нашли 52 блока сигарет — 10 тыс. 400 штук.

В двух других автомобилях в бампере и под обшивками дверей находились 150 блоков сигарет. Контрабандный товар изъяли. На нарушителей завели административные протоколы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Сигареты из Абхазии пытались переправить в Россию не только на машинах. На пешеходной составляющей таможенного поста задержали нарушителей, которые прятали сигареты под одеждой (изъято 250 пачек), а также в чемоданах, пакетах и сумках (3 тыс. пачек).

Всего с 1 января таможенники выявили 36 случаев незаконного провоза табачной продукции из Абхазии. Возбуждено 72 дела об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции — порядка 600 блоков (120 тыс. сигарет).

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