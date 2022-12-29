Жителя Абхазии задержали с партией «синтетики» на таможне в Сочи
Происшествия
29.12.2022 12:09
Мужчина приобрел на территории Сочи метадон в значительном размере и пытался вывезти его в Абхазию. Предварительное расследование по уголовному делу вел следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 29-летний житель Абхазии 9 июля текущего года забрал из «закладки» в Адлерском районе Сочи метадон в значительном размере.
Вечером того же дня он прибыл на таможенный пост МАПП «Адлер». Мужчина намеревался перейти границу вместе с купленным наркотиком. Однако в ходе досмотра метадон обнаружили и изъяли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Завели уголовное дело, в настоящее время расследование завершили, материалы передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под стражей.
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