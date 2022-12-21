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Наркокурьер из Смоленска пытался провезти 1,8 кг «синтетики» в Краснодарский край

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/narkokurer-iz-smolenska-pytalsya-provezti-1-8-kg-sintetiki-v-krasnodarskij-kraj
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Автомобиль Audi, за рулем которого был 48-летний житель Смоленска, полицейские остановили на стационарном посту ДПС «Кущевский» для проверки документов.

Досмотрев машину, правоохранители обнаружили под накладкой переднего бампера два сверка со светлыми кристаллическим и порошкообразным веществами. Мужчину задержали.

Экспертиза подтвердила, что в свертках находятся N-метилэфедрон и мефедрон. Общая масса изъятого наркотика превысила 1,8 кг. Выяснилось, что подозреваемый приобрел «синтетику» через интернет и планировал сбыть через закладки на территории соседней республики.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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