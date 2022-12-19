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Пятерых наркодилеров будут судить за попытку сбыть 13 кг наркотиков в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyateryh-narkodilerov-budut-sudit-za-popytku-sbyt-13-kg-narkotikov-v-krasnodarskom-krae
Пятерых наркодилеров будут судить за попытку сбыть 13 кг наркотиков в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Кубани в возрасте от 33 до 43 лет, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, в Краснодаре и в Туапсе злоумышленники сбыли около 35 г каннабиса и более 12 г амфетамина. Полицейские провели обыск в гараже, который один из подозреваемых снимал в Краснодаре. Там нашли еще около 240 г наркотиков синтетического и растительного происхождения. В Динском районе в доме другого подозреваемого обнаружили и изъяли более 12 кг конопли и 1 кг каннабиса.

На период предварительного следствия обвиняемых поместили под стражу. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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