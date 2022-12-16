За торговлю наркотиками ради улучшения показателей экс-полицейскому дали 9 лет колонии на Кубани

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в декабре вынес Лабинский городской суд.

По данным суда, в октябре 2016 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД по Мостовскому району вместе со своим коллегой решил повысить показатели работы. Полицейские купили марихуану и боеприпасы к охотничьему нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм. Наркотики и патроны через посредника они продавали гражданам, которых затем задерживали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде бывший полицейский вину не признал. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении второго фигуранта дело расследуется отдельно, мужчина находится в розыске.

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