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За торговлю наркотиками ради улучшения показателей экс-полицейскому дали 9 лет колонии на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-torgovlyu-narkotikami-radi-uluchsheniya-pokazatelej-eks-politsejskomu-dali-9-let-kolonii-na-kubani
За торговлю наркотиками ради улучшения показателей экс-полицейскому дали 9 лет колонии на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в декабре вынес Лабинский городской суд.

По данным суда, в октябре 2016 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД по Мостовскому району вместе со своим коллегой решил повысить показатели работы. Полицейские купили марихуану и боеприпасы к охотничьему нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм. Наркотики и патроны через посредника они продавали гражданам, которых затем задерживали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде бывший полицейский вину не признал. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении второго фигуранта дело расследуется отдельно, мужчина находится в розыске.

Читайте также: в Краснодарском крае сотрудник полиции пытался продать около 4 кг наркотиков.

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