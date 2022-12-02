В Краснодарском крае сотрудник полиции пытался продать около 4 кг наркотиков
Преступление выявили и пресекли 1 декабря сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по краю.
Во время спецоперации у одного из домов на улице Фрунзе в Горячем Ключе задержали злоумышленника, который пытался продать около 4 кг наркотиков. Задержанным оказался сотрудник одного из территориальных отделов полиции. Он продавал наркотики в свободное от службы время, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Подразделение собственной безопасности краевого главка проводит служебную проверку. Затем материалы направят в СК для принятия процессуального решения.
Если вина сотрудника полиции подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
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