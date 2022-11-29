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В Новороссийске закладчица прятала наркотики в гипсовые слепки, у нее изъяли более полкило «синтетики»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zakladchitsa-pryatala-narkotiki-v-gipsovye-slepki-u-nee-izyali-bolee-polkilo-sintetiki
В Новороссийске закладчица прятала наркотики в гипсовые слепки, у нее изъяли более полкило «синтетики»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Кроме того, в машине 37-летней местной жительницы нашли еще 90 свертков с наркотиком.

По данным следствия, женщина купила оптовую партию запрещенных веществ для дальнейшего сбыта через закладки. Злоумышленницу задержали в Южном районе Новороссийска. В салоне ее машины под пассажирским сидением нашли 90 свертков с производным N-метилэфедрона и мефедроном.

Дома у закладчицы провели обыск, там изъяли еще более 50 гипсовых слепков и свертки с более 500 г наркотика, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время следствия обвиняемая находилась под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Злоумышленнице грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

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