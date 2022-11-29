Закладчица пыталась провезти из Москвы в Сочи 82 пакета метадона в чехле от очков

Пассажирку поезда «Москва — Адлер» транспортные полицейские задержали на вокзале.

В ходе личного досмотра у 43-летней жительницы Москвы в чехле от очков нашли 82 пакетика с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это метадон. Общая масса изъятого наркотика — порядка 130 г.

Выяснилось, что женщина незаконно приобрела и хранила при себе наркотики, чтобы потом сбыть их в Сочи через «закладки». На подозреваемую завели уголовное дело. В настоящее время она находится под стражей, сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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