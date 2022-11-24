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В Новороссийске две закладчицы пытались сбыть более полкило «синтетики»

Происшествия
24.11.2022 16:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-dve-zakladchitsy-pytalis-sbyt-bolee-polkilo-sintetiki
В Новороссийске две закладчицы пытались сбыть более полкило «синтетики»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что две женщины из Ленинградской области могут быть причастны к распространению наркотиков через закладки.

При проверке сведения подтвердились. В помещении, которое арендовали две женщины 27 лет и 31 года, полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом массой более 530 г. Экспертиза подтвердила, что это был N-метилэфедрон, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, женщины купили в Крымском районе через интернет партию запрещенных веществ. Они планировали распространить наркотик в Новороссийске через закладки.

Возбудили уголовное дело. Злоумышленниц заключили под стражу. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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