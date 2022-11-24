В Новороссийске две закладчицы пытались сбыть более полкило «синтетики»
Происшествия
24.11.2022 16:37
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что две женщины из Ленинградской области могут быть причастны к распространению наркотиков через закладки.
При проверке сведения подтвердились. В помещении, которое арендовали две женщины 27 лет и 31 года, полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом массой более 530 г. Экспертиза подтвердила, что это был N-метилэфедрон, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, женщины купили в Крымском районе через интернет партию запрещенных веществ. Они планировали распространить наркотик в Новороссийске через закладки.
Возбудили уголовное дело. Злоумышленниц заключили под стражу. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
Читайте также: наркосбытчики пойдут под суд за перевозку 1,4 кг героина из Краснодара в Ингушетию.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В Краснодаре прошел концерт Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра. Фоторепортаж
- В Новороссийске море снова окрасилось в красный цвет
- В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара
- В Сочи будут судить приезжего мужчину, который застрелил прораба на стройке