Наркосбытчики пойдут под суд за перевозку 1,4 кг героина из Краснодара в Ингушетию

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Четверо жителей Республики Ингушетия обвиняются в незаконным обороте наркотических средств и сильнодействующих веществ на территории региона в составе организованной преступной группы.

Следствие установило, что неизвестный выходец из Средней Азии в мае 2021 года организовал преступную группу для приобретения и сбыта наркотиков через закладки на территории Ингушетии. Он привлек к делу 3 жителей станицы Троицкой в возрасте 30, 24 и 22 лет и одного 34-летнего жителя села Экажево. Руководитель общался с участниками группы в мессенджерах, чтобы избежать личных встреч.

Выполняя указания организатора, 24 и 34-летний сообщники 10 мая 2021 года приобрели в Краснодаре 1 тыс. 415 г героина. Затем отвезли в соседний с Ингушетией регион и спрятали в условленном месте. Затем 22-летний житель Троицкой забрал наркотик и расфасовал его на мелкие партии для дальнейшего сбыта через закладки. Их участники распределили, чтобы хранить по домам.

В июле 2021 года правоохранители провели обыск в домах двух участников группы в станице Троицкой. Обнаружили и изъяли 1 тыс. 47,6 г героина. Также там нашли две электрические кофемолки со следами наркотика. Еще 364 г обнаружили в жилье в Магасе, которое занимали члены преступной группы.

В ходе обыска в съемном жилье 34-летнего злоумышленника в селе Экажево нашли и изъяли пистолет Макарова с одним патроном, 10 капсул с прегабалином и 5 флаконов с тропикамидом. В его машине обнаружили еще 378 капсул и 137 флаконов с запрещенными веществами. В отношении этого участника группы дополнительно возбудили уголовные дела о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и обороте сильнодействующих веществ.

Уголовные дела с обвинительными заключениями переданы в Магасский районный суд Ингушетии. Свою вину в совершенном преступлении признал только 30-летний житель Троицкой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Ингушетии.

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