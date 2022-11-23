В Новороссийске 51-летней закладчице грозит пожизненный срок за 600 граммов метилэфедрона

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские Новороссийска получили оперативную информацию о том, что 51-летняя местная жительница причастна к распространению наркотиков.

При проверке информация подтвердилась. Злоумышленницу задержали в Южном районе города. Дома у нее провели обыск и нашли N-метилэфедрон, а также 17 пакетов с мефедроном. Общий вес изъятых наркотиков превысил 600 г. Женщина купила «синтетику» в интернете и планировала распространять через закладки.

Возбудили уголовное дело. Женщину поместили под стражу. Ей грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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