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В Новороссийске 51-летней закладчице грозит пожизненный срок за 600 граммов метилэфедрона

Происшествия
23.11.2022 11:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-51-letnej-zakladchitse-grozit-pozhiznennyj-srok-za-600-grammov-metilefedrona
В Новороссийске 51-летней закладчице грозит пожизненный срок за 600 граммов метилэфедрона
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские Новороссийска получили оперативную информацию о том, что 51-летняя местная жительница причастна к распространению наркотиков.

При проверке информация подтвердилась. Злоумышленницу задержали в Южном районе города. Дома у нее провели обыск и нашли N-метилэфедрон, а также 17 пакетов с мефедроном. Общий вес изъятых наркотиков превысил 600 г. Женщина купила «синтетику» в интернете и планировала распространять через закладки.

Возбудили уголовное дело. Женщину поместили под стражу. Ей грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре поймали 18-летнего закладчика со 101 свертком метилэфедрона.

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