В Новороссийске 51-летней закладчице грозит пожизненный срок за 600 граммов метилэфедрона
Происшествия
23.11.2022 11:22
Полицейские Новороссийска получили оперативную информацию о том, что 51-летняя местная жительница причастна к распространению наркотиков.
При проверке информация подтвердилась. Злоумышленницу задержали в Южном районе города. Дома у нее провели обыск и нашли N-метилэфедрон, а также 17 пакетов с мефедроном. Общий вес изъятых наркотиков превысил 600 г. Женщина купила «синтетику» в интернете и планировала распространять через закладки.
Возбудили уголовное дело. Женщину поместили под стражу. Ей грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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