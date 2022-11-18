В Краснодаре поймали 18-летнего закладчика со 101 свертком метилэфедрона
Происшествия
18.11.2022 13:32
Полицейские получили оперативную информацию о том, что 18-летний местный житель может быть причастен к распространению наркотиков.
Парня задержали на улице Красных Партизан. Во время досмотра у него нашли 101 сверток с метилэфедроном весом более 78 г и 2 мобильных телефона. Установили, что парень купил наркотик в интернете и собирался распространить его через закладки в Краснодаре.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
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