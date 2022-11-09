В Краснодарском крае у двоих закладчиков изъяли около 100 граммов мефедрона

В Краснодарском крае у двоих закладчиков изъяли около 100 граммов мефедрона

В Каневском районе полицейские получили информацию о том, что двое местных жителей могут быть причастны к распространению наркотиков через закладки.

При проверке 38-летнего местного жителя и его 38-летнюю сообщницу задержали на одной из улиц в Южном микрорайоне станицы Каневской. При себе у подозреваемых нашли более 20 свертков с порошкообразным веществом.

В телефонах злоумышленников были сохранены координаты тайников. Из закладок изъяли еще 59 свертков с порошком. Дома у подозреваемых нашли такой же порошок, электронные весы и упаковку. Всего изъяли около 100 г N-метилэфедрона и мефедрона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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