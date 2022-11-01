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В Новороссийске у приезжего закладчика нашли больше 1,7 кг «синтетики»

Происшествия
01.11.2022 11:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-u-priezzhego-zakladchika-nashli-bolshe-1-7-kg-sintetiki
В Новороссийске у приезжего закладчика нашли больше 1,7 кг «синтетики»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За распространение мефедрона в особо крупном размере жителю Ростовской области грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, 29-летний мужчина совместно с неустановленным сообщником, в период с июня 2021 по март 2022 года продавал наркотики через «закладки» на территории Новороссийска. Местоположение тайников передавались через специальный мессенджер.

В ходе обыска в доме подозреваемого обнаружили 108 свертков с мефедроном. Общая масса изъятого наркотика превысила 1,7 кг. «Синтетика» была расфасована в полимерные пакеты для удобства последующей продажи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На подозреваемого завели уголовное дело. За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере по предварительному сговору мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время прокуратура направила уголовное дело в Октябрьский районный суд Новороссийска. Подозреваемый находится под стражей.

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