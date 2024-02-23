Зубная фея из Дубая: контрабандные стоматологические инструменты изъяли в Сочи
Происшествия
23.02.2024 16:39
Более 1 тыс. стоматологических инструментов изъяли таможенники Сочи у пассажира, летевшего из Объединённых Арабских Эмиратов. Общий вес обнаруженной незаконной партии составил более 10 кг.
Во время таможенного осмотра пассажиров, прилетевших рейсом «Дубай-Сочи» в аэропорту Сочи был задержан мужчина, который решил преодолеть границу через, так называемый, «зеленый коридор». Когда специалисты поста проверили его багаж с помощью рентгенотехники, то оказалось, что среди личных вещей были размещены 1014 упаковок с медпродукцией производства Южной Кореи — набор, достаточный для функционирования нескольких стоматологических кабинетов: зубные имплантаты, аксессуары для бормашин и многое другое.
В пресс-службе Южного таможенного управления сообщили, что пассажир из ОАЭ таможенную декларацию решил не подавать, так как, по его словам, набор весом более 10 кг он ввез в Россию для личного пользования. О том, что его багаж считается крупной партией медицинского оборудования и подлежит декларации, он не знал.
Контрабанды была изъята, возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), добавили в ведомстве.
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