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Зубная фея из Дубая: контрабандные стоматологические инструменты изъяли в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zubnaya-feya-iz-dubaya-kontrabandnye-stomatologicheskie-instrumenty-izyali-v-sochi
Зубная фея из Дубая: контрабандные стоматологические инструменты изъяли в Сочи
Фото freepik.com

Более 1 тыс. стоматологических инструментов изъяли таможенники Сочи у пассажира, летевшего из Объединённых Арабских Эмиратов. Общий вес обнаруженной незаконной партии составил более 10 кг.

Контрабанды была изъята, возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), добавили в ведомстве.

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