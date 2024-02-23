Зубная фея из Дубая: контрабандные стоматологические инструменты изъяли в Сочи

В пресс-службе Южного таможенного управления сообщили, что пассажир из ОАЭ таможенную декларацию решил не подавать, так как, по его словам, набор весом более 10 кг он ввез в Россию для личного пользования. О том, что его багаж считается крупной партией медицинского оборудования и подлежит декларации, он не знал.