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Тайник с контрабандной партией сигарет на 2 млн рублей нашли в фуре из Абхазии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tajnik-s-kontrabandnoj-partiej-sigaret-na-2-mln-rublej-nashli-v-fure-iz-abhazii
Тайник с контрабандной партией сигарет на 2 млн рублей нашли в фуре из Абхазии
Фото t.me/customs_rf

Преступление выявили на основании оперативной информации УФСБ России по Краснодарскому краю сотрудники Краснодарской таможни.

Таможенники получили оперативную информацию о том, что большегруз MAN TGA может везти из Абхазии в РФ партию контрабандных сигарет. Фура ехала через таможню пустая, ее остановили и направили на досмотр.

Во время сканирования между фанерными бортами и тентом обнаружили тайник. После демонтажа самодельной конструкции в тайнике обнаружили 13,5 тыс. пачек сигарет без российских акцизных марок и спецмаркировки. Стоимость партии оценивается в 2 млн рублей.

Табачную продукцию и большегруз изъяли. Возбудили уголовное дело о контрабанде табачных изделий, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

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