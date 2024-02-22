Тайник с контрабандной партией сигарет на 2 млн рублей нашли в фуре из Абхазии

Преступление выявили на основании оперативной информации УФСБ России по Краснодарскому краю сотрудники Краснодарской таможни.

Таможенники получили оперативную информацию о том, что большегруз MAN TGA может везти из Абхазии в РФ партию контрабандных сигарет. Фура ехала через таможню пустая, ее остановили и направили на досмотр.

Во время сканирования между фанерными бортами и тентом обнаружили тайник. После демонтажа самодельной конструкции в тайнике обнаружили 13,5 тыс. пачек сигарет без российских акцизных марок и спецмаркировки. Стоимость партии оценивается в 2 млн рублей.

Табачную продукцию и большегруз изъяли. Возбудили уголовное дело о контрабанде табачных изделий, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

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