В Темрюке капитан корабля контрабандой вывез мазут на 7 млн рублей

Преступление в январе выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю и Южной оперативной таможни.

По данным следствия, в феврале 2021 года 38-летний житель Керчи, исполняя должность капитана теплохода, перевозил мазут с бункеровкой.

В порту «Кавказ» Темрюкского района капитан предоставил документы о непересечении госграницы РФ, чтобы не проходить пограничный и таможенный контроль. При этом злоумышленник знал, что без декларирования вывозить через границу мазут запрещено. С теплохода-бункеровщика в нейтральных водах Черного моря на борт другого судна было погружено 220 т незадекларированного мазута более чем на 7 млн рублей.

В отношении капитана возбудили уголовное дело о двух эпизодах контрабанды мазута в крупном размере. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Расследование продолжается, назначены товароведческие экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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