Контрабанду древесины на 5,6 млн рублей выявили на таможне в Новороссийске

Сотрудники Новороссийской таможни и полицейские проверили партию дубовых досок, которые в Китай отправил российский производитель.

Российский производитель заключил с китайской фирмой контракт на поставку обрезных досок из дуба. Часть партии покупателю была направлена без нарушения законодательства. Во время таможенного декларирования выяснилось, что 69,5 куб. м. пиломатериалов стоимостью 5,6 млн рублей отправлены с поддельными документами для легализации незаконно добытой древесины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Новороссийской таможни.

Возбудили уголовное дело о незаконном перемещении через границу стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Нарушителям грозит 5 лет колонии и крупный штраф.

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