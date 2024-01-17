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Почти 50 кг препаратов пытались перевезти пассажиры рейса из Турции в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-50-kg-preparatov-pytalis-perevezti-passazhiry-rejsa-iz-turtsii-v-sochi
Почти 50 кг препаратов пытались перевезти пассажиры рейса из Турции в Сочи
Фото пресс-службы Краснодарской таможни по Сочи

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Сочи остановили двух пассажиров рейса Стамбул — Сочи в ходе таможенного контроля багажа и ручной клади.

При осмотре багажа досмотровой рентгентехникой обнаружили множество однородных предметов.

«В ходе таможенного досмотра в двух чемоданах были обнаружены 2 тыс. 25 упаковок различных лекарств: блистеры с таблетками, капсулы, ампулы, флаконы общим весом более 48 кг», — рассказал начальник таможенного поста аэропорта Сочи Иван Леошко.

Пассажиры таможенную декларацию не заполняли, документы на препараты отсутствовали. Сами они пояснили, что лекарства купили для себя и знакомых, но назвать цены и предъявить чеки не смогли.

По количеству и характеру такую партию лекарств к товарам для личного пользования отнести нельзя — она подлежит обязательному письменному декларированию. Препараты изъяли, образцы направили на экспертизу.

Возбудили дела о недекларировании товаров и нарушении запретов и ограничений. Проводится административное расследование, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи.

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