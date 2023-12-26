Контрабанду советских наград в Израиль пресекли таможенники в Краснодаре

Сотрудники Краснодарской и Центральной почтовой таможен совместно с УФСБ России по краю предотвратили контрабанду свыше 200 государственных наград и знаков отличия Советского Союза.

Правоохранители выяснили, что 59-летний житель краевой столицы собирался переслать в Израиль почтовым отправлением 29 орденов и медалей СССР. В документах он указал, что отправляет за границу подарки, однако в посылке таможенники нашли ограниченные к вывозу награды.

Всего изъяли 10 орденов Великой Отечественной войны, 8 орденов Ленина, знаки отличия «Герой Советского Союза» и «Герой Социалистического Труда», юбилейные медали, а также другие знаки отличия и орденские книжки к ним. Согласно результатам экспертизы — все награды подлинные. Орден «Знак Почета» 1939 года и серебряная медаль РСФСР об окончании школы 1954 года признаны культурными ценностями рыночной стоимостью, превышающей 100 тыс. рублей. В ходе дальнейших обысков в квартире злоумышленника нашли свыше 200 орденов, медалей и знаков отличия.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

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