Зубков и Кондратьев открыли две газозаправочные станции в Сочи

Специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввели в эксплуатацию станции на улицах Суздальской и Энергетиков в Адлерском районе Сочи.

По словам Виктора Зубкова, воздух на курорте должен быть чистым. По его словам, самый короткий путь к этому — переход транспорта на метан. С увеличением количества транспорта на метане отдых на черноморском побережье станет комфортнее, экологичнее и экономичнее. Зубков также подчеркнул, что «Газпром» продолжит развивать сеть газовых заправок в Краснодарском крае.

«Отдельное внимание будут уделять курортной береговой линии от Сочи до Таманского полуострова, включая Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапу», — отметил Виктор Зубков.

Новая газозаправочная станция на улице Суздальской находится недалеко от федеральной трассы Джубга — Сочи. На ней сможет заправляться транзитный транспорт — туристические автобусы, а также легковушки и грузовики. Станция на улице Энергетиков находится около автопарка «Сочиавтотранс». Она рассчитана на городской пассажирский транспорт. Обе станции в сутки смогут заправлять более 2 тыс. автомобилей.

Вениамин Кондратьев напомнил, что о значимости развития рынка газомоторного топлива в стране неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Краснодарский край — это курортный регион. В прошлом году края принял более 18,6 млн туристов. Гости едут в регион в том числе и на своем автотранспорте.

«Из них в Сочи отдохнули более 7,5 млн человек. Поэтому важно уже сегодня делать все, чтобы край оставался экологичным. Мы продолжаем развивать систему газозаправочных станций, переводим на чистое топливо коммунальный и общественный транспорт. Уверен, по-другому сохранить край экологичным невозможно», — отметил глава Кубани.

Вениамин Кондратьев также сообщил, что в сочинском автопарке более 180 автобусов работают на газомоторном топливе. Еще 121 автобус курорт получит в ближайшем будущем. Для Краснодара, Новороссийска, Геленджика, Тихорецкого, Кавказского и Кореновского районов закупили еще 94 автобуса, которые работают на метане.

На Кубани газовые заправки возводят за счет федеральных субсидий по госпрограмме «Развитие энергетики» и инвестиций. Также работает региональная подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края» краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

С учетом новых станций в крае теперь насчитывается 35 газовых заправок. Кубань находится в лидерах газомоторного рынка в России. В прошлом году регион занял второе место по объему потребления природного газа в России и по числу газозаправочных станций в ЮФО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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