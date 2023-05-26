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В Краснодарском крае до 2025 года откроют восемь экологичных газовых заправок

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-2025-goda-otkroyut-vosem-ekologichnyh-gazovyh-zapravok
В Краснодарском крае до 2025 года откроют восемь экологичных газовых заправок
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин. Он отметил, что газозаправочную инфраструктуру будут развивать по всей территории региона.

«Всего до 2025 года планируется построить восемь экологичных станций, четыре из них в Сочи. Остальные локации пока прорабатываются», — рассказал Прошунин.

Экологичные газовые заправки в крае будет строить компания «Газпром газомоторное топливо». Распоряжением губернатора Вениамина Кондратьева этот проект признали масштабным.

Сейчас на территории региона работают 29 газозаправочных станций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Вениамин Кондратьев открыл газозаправочную станцию в Павловском районе. Церемония введения заправки в эксплуатацию прошла 21 апреля.

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