В Краснодарском крае до 2025 года откроют восемь экологичных газовых заправок

Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин. Он отметил, что газозаправочную инфраструктуру будут развивать по всей территории региона.

«Всего до 2025 года планируется построить восемь экологичных станций, четыре из них в Сочи. Остальные локации пока прорабатываются», — рассказал Прошунин.

Экологичные газовые заправки в крае будет строить компания «Газпром газомоторное топливо». Распоряжением губернатора Вениамина Кондратьева этот проект признали масштабным.

Сейчас на территории региона работают 29 газозаправочных станций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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