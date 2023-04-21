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Кондратьев открыл газозаправочную станцию в Павловском районе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-otkryl-gazozapravochnuyu-stantsiyu-v-pavlovskom-rajone
Кондратьев открыл газозаправочную станцию в Павловском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На церемонии введения в эксплуатацию газозаправочной станции на трассе М-4 «Дон» в станице Павловской 21 апреля присутствовали специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Виктор Зубков отметил, что Краснодарский край является одним из лидеров в России по переводу транспорта на экологически чистые виды топлива.

«Сейчас «Газпром» формирует свою сеть станций для заправки автомобилей компримированным природным газом. Она уже насчитывает более 400 объектов и будет удобна потребителям. Станции могут принять 500 тыс. автомобилей», — добавил Виктор Зубков.

Вениамин Кондратьев рассказал о том, что 6 из 9 АЗС находятся на трассе М-4 «Дон». До конца 2024 года планируют построить сеть заправок во всех районах края. Заправки будут доступнее, а жители региона смогут активнее переводить свой транспорт на природный газ.

«У края есть потребность в расширении сети таких станций, поэтому в тесном сотрудничестве с «Газпромом» и при поддержке Правительства продолжим развивать рынок газомоторного топлива в регионе. Создание соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение для аграрного сектора. Использование природного газа способствует сокращению расходов сельхозпроизводителей — селяне умеют считать деньги. На закупку газового топлива фермеры тратят в три раза меньше, чем на дизельное», — добавил губернатор.

Также Вениамин Кондратьев рассказал о том, что с 2020 года кубанцам компенсируют затраты на перевод транспорта на природный газ.

В Краснодарском крае в 19 городах и районах уже работают 28 газовых заправок. Газовые заправки в регионе строят за счет федеральных субсидий по госпрограмме «Развитие энергетики», а также средств инвесторов. Также действует региональная подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края» краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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