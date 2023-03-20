В Краснодаре построят газовую заправку на улице им. Кирилла Россинского

Сейчас проект строительства новой газозаправочной станции проходит госэкспертизу. После прохождения этой процедуры специалисты начнут получать разрешение на ее строительство.

Новую газовую заправку в краевом центре планируют построить на улице Кирилла Россинского. Прежде всего, она необходима для автобусов, работающих на природном газе.

Сейчас в краевом центре работают две газовые АЗС — на Ростовском шоссе и Восточно-Кругликовской. Из-за большого потока автомобилей на них собираются большие очереди, в которых можно простоять около 40 минут. Появление новой газозаправочной станции в Прикубанском округе позволит разгрузить их.

«Планируется, что этот инвестиционный проект даст Краснодару большой приток налогов», — рассказал глава городского управления инвестиций и развития МСП Артем Анацкий.

Кроме того, в краевой столице сейчас прорабатывают варианты строительства еще нескольких газовых заправок, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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