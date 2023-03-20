Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре построят газовую заправку на улице им. Кирилла Россинского

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-postroyat-gazovuyu-zapravku-na-ulitse-im-kirilla-rossinskogo
В Краснодаре построят газовую заправку на улице им. Кирилла Россинского
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сейчас проект строительства новой газозаправочной станции проходит госэкспертизу. После прохождения этой процедуры специалисты начнут получать разрешение на ее строительство.

Новую газовую заправку в краевом центре планируют построить на улице Кирилла Россинского. Прежде всего, она необходима для автобусов, работающих на природном газе.

Сейчас в краевом центре работают две газовые АЗС — на Ростовском шоссе и Восточно-Кругликовской. Из-за большого потока автомобилей на них собираются большие очереди, в которых можно простоять около 40 минут. Появление новой газозаправочной станции в Прикубанском округе позволит разгрузить их.

«Планируется, что этот инвестиционный проект даст Краснодару большой приток налогов», — рассказал глава городского управления инвестиций и развития МСП Артем Анацкий.

Кроме того, в краевой столице сейчас прорабатывают варианты строительства еще нескольких газовых заправок, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае в 2022 году установили 89 зарядных станций для электромобилей. Зарядки для электромобилей открыли в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске, Туапсе, Геленджике, Крымском, Красноармейском, Ленинградском, Темрюкском и Северском районах.

ТОП 5 СТАТЕЙ
День весеннего равноденствия 2023: когда и что это такое?
День весеннего равноденствия 2023: когда и что это такое?
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 марта?
Будете здоровы? Зачем взрослым пить молоко
Будете здоровы? Зачем взрослым пить молоко
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Певица МакSим извинилась за сорванный концерт в Сочи
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. В Краснодаре запретят стоянку и остановку автомобилей на улице Красных Партизан
  4. Водитель иномарки снес арт-объект и влетел в забор техникума в Армавире
  5. В ходе СВО героически погиб командир штурмовой группы с позывным «Кубань»
  6. Фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» пройдет в апреле в Краснодаре
Прямой эфир
Мы в соцсетях