В Краснодарском крае в 2022 году установили 89 зарядных станций для электромобилей
Электрозарядные станции в регионе открывают в рамках госконцепции, утвержденной Правительством РФ. С их помощью водители могут зарядить электромобили за полчаса.
«Всего в этом году установили 89 заправок. Из них 76 — на территории муниципальных образований и 13 — вдоль трассы М4 «Дон»: от границы Ростовской области до Новороссийска», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.
Он отметил, что специалисты детально продумывали размещение каждой электрозарядной станции для комфорта жителей и гостей региона. По словам Прошунина, курортам Краснодарского края нужно развивать альтернативный транспорт, который не наносит вред экологии.
Зарядки для электромобилей с начала года открыли в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске, Туапсе, Геленджике, Крымском, Красноармейском, Ленинградском, Темрюкском и Северском районах. Их построили инвесторы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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