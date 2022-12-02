Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Краснодарский край занял 4 место в рейтинге регионов по продажам новых электромобилей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-4-mesto-v-rejtinge-regionov-po-prodazham-novyh-elektromobilej
Видео канала «Кубань 24»

С начала 2022 года владельцами экологичных машин стали 150 жителей края. Этот рынок в регионе вырос почти на 90%.

Лидером по продажам электрокаров в стране стала Москва, от нее немного отстают Московская область и Санкт-Петербург. Краснодарский край оказался на четвертой позиции.

Этот вид личного транспорта продолжает набирать популярность в России. Так, за неполный 2022 год куплено на треть больше электрокаров, чем в прошлом году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае на 2 рубля снизились тарифы на зарядку электромобилей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В парке «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию
  4. В Краснодаре прививочную кампанию против гриппа продлили до середины декабря
  5. В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
  6. В Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничат проезд по улице Целинной
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях