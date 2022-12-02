Краснодарский край занял 4 место в рейтинге регионов по продажам новых электромобилей

С начала 2022 года владельцами экологичных машин стали 150 жителей края. Этот рынок в регионе вырос почти на 90%.

Лидером по продажам электрокаров в стране стала Москва, от нее немного отстают Московская область и Санкт-Петербург. Краснодарский край оказался на четвертой позиции.

Этот вид личного транспорта продолжает набирать популярность в России. Так, за неполный 2022 год куплено на треть больше электрокаров, чем в прошлом году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае на 2 рубля снизились тарифы на зарядку электромобилей.