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В Краснодарском крае на 2 рубля снизились тарифы на зарядку электромобилей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-na-2-rublya-snizilis-tarify-na-zaryadku-elektromobilej
В Краснодарском крае на 2 рубля снизились тарифы на зарядку электромобилей
Фото unsplash.com

С 1 декабря новый тариф начал действовать на всех электрозаправочных станциях в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Новороссийске и Туапсе.

По данным АО «НЭСК», дневной тариф снизился с 24 рублей до 22 рублей за 1кВтч. Ночной тариф также уменьшился — с 20 рублей до 18 рублей за 1 кВтч, пишет «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».

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