В Краснодарском крае на 2 рубля снизились тарифы на зарядку электромобилей
Экономика
02.12.2022 09:27
С 1 декабря новый тариф начал действовать на всех электрозаправочных станциях в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Новороссийске и Туапсе.
По данным АО «НЭСК», дневной тариф снизился с 24 рублей до 22 рублей за 1кВтч. Ночной тариф также уменьшился — с 20 рублей до 18 рублей за 1 кВтч, пишет «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».
Читайте также: в Армавире установят пять зарядных станций для электромобилей.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В парке «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию
- В Краснодаре прививочную кампанию против гриппа продлили до середины декабря
- В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
- В Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничат проезд по улице Целинной