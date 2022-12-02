В Краснодарском крае на 2 рубля снизились тарифы на зарядку электромобилей

С 1 декабря новый тариф начал действовать на всех электрозаправочных станциях в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Новороссийске и Туапсе.

По данным АО «НЭСК», дневной тариф снизился с 24 рублей до 22 рублей за 1кВтч. Ночной тариф также уменьшился — с 20 рублей до 18 рублей за 1 кВтч, пишет «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».

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