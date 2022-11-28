В Армавире установят пять зарядных станций для электромобилей

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Работы по установке зарядных станций для электромобилей планируют начать в следующем году.

Всего на территории города планируют разместить пять зарядных станций. Их расположат так, чтобы они были максимально доступны для владельцев электрокаров.

Проект мэрия Армавира реализует совместно с АО «НЭСК». Главный инженер филиала ОАО «НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть» отметил, что увеличение числа зарядных станций будет способствовать росту числа электрокаров и улучшению экологии.

«Когда в городе появляется новая современная инфраструктура, это говорит о том, что территория развивается, и Армавир в этом направлении преуспевает. Здесь мы видим: развитие идет еще и по новым экологическим стандартам. Совместно с администрацией города в следующем году мы начнем работу по появлению сети электрозаправок. Убежден, чем больше будет таких зарядных станций, тем охотнее люди станут переходить на транспортные средства, которые не вредят экологии», — сказал Щемелев.

Точные места расположения зарядных станций определят по мере реализации проекта, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

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