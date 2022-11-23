В Краснодарском крае на 88% выросли продажи электромобилей

Фото unsplash.com

За 10 месяцев 2022 года на Кубани продали 150 электрокаров, в 2021 году — 80, сообщили в «Автостате».

В Ростовской области в 2022 году продали 45 автомобилей, на Ставрополье — 6.

«В начале года рынок электромобилей рос во многом из-за отмены нулевых пошлин на ввоз электротранспорта в РФ с 1 января 2022 года, вследствие чего импортеры заранее завезли как можно больше электромобилей в нашу страну — соответственно потом они и продавались в больших объемах. Сейчас же рост покупок электрокаров можно объяснить работающим механизмом параллельного импорта», — цитирует пресс-службу «Автостата» «РБК Краснодар».

Читайте также: до конца года в Краснодарском крае установят 85 зарядных станций для электромобилей.