В Краснодарском крае на 88% выросли продажи электромобилей
Общество
23.11.2022 12:22
За 10 месяцев 2022 года на Кубани продали 150 электрокаров, в 2021 году — 80, сообщили в «Автостате».
В Ростовской области в 2022 году продали 45 автомобилей, на Ставрополье — 6.
«В начале года рынок электромобилей рос во многом из-за отмены нулевых пошлин на ввоз электротранспорта в РФ с 1 января 2022 года, вследствие чего импортеры заранее завезли как можно больше электромобилей в нашу страну — соответственно потом они и продавались в больших объемах. Сейчас же рост покупок электрокаров можно объяснить работающим механизмом параллельного импорта», — цитирует пресс-службу «Автостата» «РБК Краснодар».
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