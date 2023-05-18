Зоозащитники препятствуют отлову бродячих собак в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Видео

Жители Юбилейного микрорайона регулярно жалуются в соцсетях на стаи агрессивных собак, которые кидаются на людей в районе Рождественской набережной.

Имеющий лицензию на отлов собак подрядчик приехал на место, чтобы забрать агрессивных животных и отвезти их в ветеринарную клинику. Однако работе сотрудников организации препятствовали местные зоозащитники. Несколько женщин подошли к работникам и сказали, что не дадут забрать бродячих собак к ветеринару. Они снимали работников подрядной организации на камеры смартфонов и говорили, что вызовут полицию.

«Заметьте, таких выездов с начала года были десятки. К счастью, большее количество увенчалось успехом — животных все-таки забирали для чипирования и стерилизации», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

В МЦУ добавили, что несмотря на жалобы местных жителей на агрессивных бродячих собак, некоторые активисты мешают решить эту проблему.

Читайте также: жители Краснодарского края обратились в СК РФ из-за нападений бродячих собак и бездействия местных властей.