Жители Кубани обратились в СК РФ из-за нападений бродячих собак и бездействия администрации

Жители Краснодарского края сообщили, что с начала года собаки покусали не менее 11 человек, но администрация не приняла мер по отлову агрессивных животных.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело в связи с обращениями о непринятии мер к отлову бродячих собак и представить доклад о его результатах.

Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.

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