Жители Кубани обратились в СК РФ из-за нападений бродячих собак и бездействия администрации
Происшествия
16.04.2023 15:46
Жители Краснодарского края сообщили, что с начала года собаки покусали не менее 11 человек, но администрация не приняла мер по отлову агрессивных животных.
СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело в связи с обращениями о непринятии мер к отлову бродячих собак и представить доклад о его результатах.
Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.
Читайте также: почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре.
Популярные новости
- Не перегрузить организм: диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху
- В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
- СК: по подозрению в убийстве 18-летнего парня в Краснодаре задержали приезжего из Оренбургской области
- На авторынок России планирует выйти еще один китайский бренд
- Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
- Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ