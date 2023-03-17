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Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-700-bezdomnyh-sobak-otlovili-s-nachala-goda-v-krasnodare
Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

По данным мэрии Краснодара, в 2022 году отловили около 2 тыс. беспризорных собак.

С начала этого года — уже почти 700. Всех отловленных собак чипировали, стерилизовали и вакцинировали. Многих животных уже вернули в их среду обитания. Деньги на отлов бродячих псов выделили из городского бюджета. При этом, финансирование увеличили в этом году.

Информацию о бездомных животных можно направить через интернет-приемную или платформу обратной связи, а также по телефону МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» 8 (862) 267-03-83 или 050, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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