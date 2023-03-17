Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
Общество
17.03.2023 07:59
По данным мэрии Краснодара, в 2022 году отловили около 2 тыс. беспризорных собак.
С начала этого года — уже почти 700. Всех отловленных собак чипировали, стерилизовали и вакцинировали. Многих животных уже вернули в их среду обитания. Деньги на отлов бродячих псов выделили из городского бюджета. При этом, финансирование увеличили в этом году.
Информацию о бездомных животных можно направить через интернет-приемную или платформу обратной связи, а также по телефону МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» 8 (862) 267-03-83 или 050, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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