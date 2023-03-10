Неизвестные убили отравленными дротиками пять бродячих собак в Краснодаре

Мертвых собак с отравленными дротиками обнаружили около СНТ «Строитель» на 10 км Ростовского шоссе. По словам очевидцев, 8 и 9 марта там убили не менее пяти бродячих собак.

Зоозащитники подали заявление в полицию, а также планируют отвезти тело одной из убитых собак на вскрытие в госветлабораторию, чтобы выяснить точную причину смерти. Убитые животные были привиты, стерилизованы и имели соответствующие бирки.

«В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции на основании поступившего заявления об обнаружении на улице Ростовское шоссе нескольких мертвых собак вблизи СНТ «Строитель» проводится проверка. Тела двух животных изъяты», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Возле найденных мертвых собак полицейские нашли изъяли несколько дротиков. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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