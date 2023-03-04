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Неизвестный разбросал отравленные сосиски на улице в поселке Российском под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-razbrosal-otravlennye-sosiski-na-ulitse-v-poselke-rossijskom-pod-krasnodarom
Неизвестный разбросал отравленные сосиски на улице в поселке Российском под Краснодаром
Фото t.me/shanhai_krasnodar

Об очередной попытке отравления бездомных собак в Краснодаре 4 марта сообщили в соцсетях местные жители.

Они рассказали, что неизвестный разбросал на улице Тверской в районе дома № 4 кусочки сосисок, начиненные таблетками. Полиция Краснодара организовала проверку.

«Таблетки, находившиеся в колбасном изделии изъяты, приобщены к материалам проверки. Устанавливается личность гражданина, который разбросал их по улице», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он также отметил, что никто из местных жителей не обращался с заявлениями о том, что в этом случае пострадали домашние либо бездомные собаки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в январе произошло массовое отравление собак на территории дач на Ростовском шоссе. В общей сложности, по словам местных жителей, погибли 13 животных.

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