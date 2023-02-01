Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре

О массовом отравлении собак на территории дач на Ростовском шоссе стало известно 20 января. В общей сложности, по словам местных жителей, погибли 13 животных.

Два трупа собак направили на экспертизу в Краснодарскую межобластную ветеринарную лабораторию. Различия в симптомах отравления дали врачам-токсикологам и патологоанатомам основание предполагать, что ядов, которыми травили собак, было несколько. Предположительно, яд подмешали в еду.

В ходе экспертизы специалисты провели химико-токсикологический анализ тканей и органов погибших собак. В результате в трупах обоих животных нашли два яда: родентицид фосфид цинка и изониазид. Последний является препаратом для лечения туберкулеза. Симптомы отравление каждым из этих препаратов хорошо известны, но в сочетании они дали совершенно новую, ранее не описанную в токсикологической литературе клиническую картину, сообщает пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозаписи, запечатлевшие окоченевшие трупы собак, 20 января выложили в соцсети жители СНТ на Ростовском шоссе. Они сообщили, что среди погибших не было больных животных. Все собаки были привиты от бешенства и стерилизованы. У многих на ушах были бирки.