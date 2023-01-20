Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
О массовом отравлении животных, в том числе стерилизованных, сообщили в соцсетях местные жители.
Они выложили видеозаписи, запечатлевшие окоченевшие трупы собак. Сообщается, что погибло минимум пять животных. Местные жители предполагают, что их отравили. При этом следов какой-либо пищи, в которую могли подсыпать яд, не нашли. Судя по кадрам, жители дач хорошо знали этих собак и не понимают, кому могли помешать животные.
«В полицию Краснодара заявлений о данном факте не поступало. Но на основании выявленной публикации о массовом убийстве собак на Ростовском шоссе инициативно сотрудниками полиции будет зарегистрирован материал и проведена проверка», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре жители поселка Российского сообщили о массовом отравлении бездомных собак.
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Экс-директора нацпарка Сочи будут судить за препятствие бизнесу и присвоение 2,6 млн рублей
- В лаундж-зоне Анапы до конца зимы будут бесплатно показывать кино под открытым небом
- Вел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции: пьяного дебошира задержали в Краснодаре