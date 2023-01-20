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Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-otravili-sobak-na-territorii-dach-na-rostovskom-shosse-v-krasnodare
Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
Фото t.me/chp_krd

О массовом отравлении животных, в том числе стерилизованных, сообщили в соцсетях местные жители.

Они выложили видеозаписи, запечатлевшие окоченевшие трупы собак. Сообщается, что погибло минимум пять животных. Местные жители предполагают, что их отравили. При этом следов какой-либо пищи, в которую могли подсыпать яд, не нашли. Судя по кадрам, жители дач хорошо знали этих собак и не понимают, кому могли помешать животные.

«В полицию Краснодара заявлений о данном факте не поступало. Но на основании выявленной публикации о массовом убийстве собак на Ростовском шоссе инициативно сотрудниками полиции будет зарегистрирован материал и проведена проверка», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре жители поселка Российского сообщили о массовом отравлении бездомных собак.

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