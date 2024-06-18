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Зоофотографа с лемурами и попугаями задержали на набережной в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zoofotografa-s-lemurami-i-popugayami-zaderzhali-na-naberezhnoj-v-anape
Зоофотографа с лемурами и попугаями задержали на набережной в Анапе
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Полицейские Анапы выявили факт предоставления платных услуг фотографии с птицами и животными

На набережной Паралия в селе Витязево полицейские выявили 20-летнего местного жителя, который предлагал за деньги сфотографироваться с двумя попугаями и двумя лемурами. В отделе мужчина предоставил документы на животных и птиц. При этом на ведение коммерческой деятельности у него разрешения не было.

В отношении фотографа составили административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП или юрлица. Нарушителю грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

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