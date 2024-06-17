В Сочи у уличных фотографов забрали попугаев ара и какаду
Происшествия
17.06.2024 15:01
Местные жители 27 и 36 лет предлагали туристами сфотографироваться с попугаями на улице Ленина.
При проверке полицейские выяснили, что разрешения на размещение фотоателье у мужчин нет, а один из фотографов не зарегистрирован как предприниматель.
В отношении нарушителей составили административные протоколы, попугаев изъяли и до окончания разбирательств передали специалистам зоопарка, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
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