В Сочи у уличных фотографов забрали попугаев ара и какаду

Местные жители 27 и 36 лет предлагали туристами сфотографироваться с попугаями на улице Ленина.

При проверке полицейские выяснили, что разрешения на размещение фотоателье у мужчин нет, а один из фотографов не зарегистрирован как предприниматель.

В отношении нарушителей составили административные протоколы, попугаев изъяли и до окончания разбирательств передали специалистам зоопарка, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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