Двух сов и двух попугаев отобрали у уличных фотографов в Сочи

Полицейские провели рейд по выявлению незаконной деятельности фотографов с животными в Адлерском и Хостинском районах курорта.

В результате составили восемь административных материалов. У фотографов изъяли двух сов, двух попугаев, столы, стулья, рекламные афиши и стойки.

«В преддверии летнего курортного сезона уделяем особое внимание пресечению фактов незаконного использования экзотических животных в коммерческих целях и проводим регулярные мониторинги во всех внутригородских районах», — сказал директор департамента курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи Святослав Ершов.

Жителей и гостей города призвали сообщать о фотографах с животными по телефону +7 (862) 266-06-06 (доб. 1623) или 102, сообщает МЦУ Сочи.

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