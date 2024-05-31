У соколов-сапсанов Уралсиба появился птенец

У пары сапсанов, живущих на крыше здания Банка Уралсиб, появился птенец. Семейство соколов-сапсанов каждую весну возвращается на крышу здания банка и занимает небольшой технический выступ.

С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления их птенцов. Зрители в «прямом эфире» видят период появления птенцов, их первые попытки «встать на крыло», а также наблюдают за работой орнитологов во время кольцевания и участвуют в выборе имен для птенцов. Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов их разных стран мира.

В этом году птенец в семействе сапсанов один, несмотря на то, что в кладке было три яйца. Сезон-2024 стал, пожалуй, самым тяжелым для соколиного семейства за все годы – самка вернулась с травмированной лапкой, что повлияло на жизнь семьи и процесс насиживания птенцов. «К сожалению, второй и третий птенцы оказались слабыми и не смогли выжить, – отмечает орнитолог проекта Эльза Габбасова. – Большая вероятность, что на их выживаемость повлияла травма самки. Она не могла охотиться, добывать себе пищу и полноценно обогревать кладку».

Все эти годы сотрудники банка прилагали максимум усилий, чтобы не беспокоить птиц во время гнездования, но непростая ситуация потребовала нашего вмешательства – мы нашли частное хозяйство и организовали поставку «обедов» для наших сапсанов. Орнитолог Эльза Габбасова регулярно приезжает в банк, чтобы подкармливать сапсанов, помогая семейству соколов пережить этот период. Самка сапсанов с первых дней положительно отреагировала на предлагаемую пищу, а самец трогательно не покушается на «дополнительный паек», все оставляя семье. Орнитолог также отмечает, что в последнее время появилась положительная динамика — самка начала немного сжимать и разжимать травмированную лапку, что дает надежду на ее полное выздоровление к следующему сезону.

Сапсаны включены в Красную книгу России, а их торговля этими птицами запрещена во всем мир. Соколы-сапсаны выводят птенцов на крыше банка в Уфе более 17 лет подряд. О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам удобно там располагаться, рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых по ссылке.