Зоны охраны определили для четырех исторических зданий в Лабинске

Это две казачьи школы, женская гимназия и дом атамана Степана Бобрышева. Все это объекты культурного наследия.

Разработку документации профинансировали из краевого бюджета по поручению губернатора. Для установления зоны охраны специалисты изучили документы и определили территории, связанные с памятниками архитектуры.

«Установление границ и зон охраны защищают объекты культурного наследия от застройки и других видов воздействия, которые могут нанести ущерб историческим и культурным ценностям, – отметил замгубернатора Роман Лузинов.

Дом атамана Бобрышева построили в 1910 году в стиле модерн. Самый яркий элемент постройки — угловая башня с шатром. На втором этаже башни и в мансардных помещениях располагались казачьи караульные посты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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