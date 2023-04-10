Зону платной парковки в Новороссийске выделят синей разметкой
Общество
10.04.2023 20:57
Нововведение вступило в силу с 1 марта. В ближайшее время, как только позволят погодные условия, синей разметкой отметят все открытые платные парковки в Новороссийске.
Синие линии помогут водителям проще ориентироваться при выборе парковочного места. Новую разметку уже нанесли на проспектах проспекте Дзержинского и Сипягина.
Платные парковки в Новороссийске расположены по нечетной стороне проспекта Дзержинского 211/3, и по четной стороне проспекта Дзержинского 190. Также на улицах Жуковского, Новороссийской Республики, по нечетной стороне улицы Советов. Также на Анапском шоссе и по нечетной стороне улицы Сипягина, пишет «Наша газета. Новороссийск».
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